İsveç ve Etiyopya Büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren ve Etiyopya Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Hellgren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Hellgren'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Büyükelçi Barkessa da güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Barkessa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Barkessa'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
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