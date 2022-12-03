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İsveç, Türkiye'ye iade etmişti... Yeni gelişme

İsveç'te yakalanıp Türkiye'ye iade edilen ve terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden hükümlü olan Mahmut Tat, adliyeye sevk edildi.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 12:47 - Güncelleme:
İsveç, Türkiye'ye iade etmişti... Yeni gelişme
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İsveç'te polisince gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilen terörist Tat'ın, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Tat, polis eşliğinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gönderildi.

Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden verilen 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 2015'te İsveç'e giderek iltica talebinde bulunan ancak ret yanıtı alan Tat, bir süre önce polis tarafından gözaltına alınmıştı. Terörist Tat, Mölndal'da yer alan gözetim merkezindeki işlemleri sonrası Türkiye'ye iade edilmişti.

Mahmut Tat'ı taşıyan ve başkent Stockholm'den havalanan uçak, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inmişti.

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