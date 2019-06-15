İsveç karşılayamadı! Yardım eli Türkiye'den geldi

Annesi Türk olan ve İsveç’te yaşayan kas hastası bir çocuk, tedavisi için gerekli olan ilacın İsveç Hükümeti tarafından karşılanmaması nedeniyle doktorunun aracılığıyla Türkiye’ye başvurdu. Türkiye’ye gelen ve TC kimliği çıkarılan çocuğun ihtiyaç duyduğu ilaç SGK tarafından temin edildi ve tedavisine başlandı. IMF verilerine göre kişi başı milli gelir seviyesi 40 bin dolar ve üzerinde olan birçok ülkede devlet tarafından karşılanmayan astronomik fiyatlı çok sayıda ilaç, Türkiye’de hiçbir ücret talep edilmeden vatandaşımızın tedavisinde kullanılıyor.

BİR RAPOR YETEBİLİYOR

Akşam'dan Yelda Gökdağ'ın haberine göre; Özellikle ALS, SMA, DMD, MS hastaları ile kanser hastalarının ihtiyaç duyduğu 150-200 bin dolarlık ithal ilaçlar, doktor raporları kapsamında devlet tarafından temin edilerek hastalarımıza ulaştırılıyor. Konuya ilişkin açıklama Meclis ALS, SMA, DMD, MS Hastalıkları ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıkları Araştırma Komisyonu’na bilgi veren Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu’dan geldi. Halk arasında “kas erimesi” olarak bilinen “DuchenneMuskülerDistrofi (DMD” hastalarının tedavisinde kullanılan “Ataluren” adlı çok pahalı bir ilacın 2015 yılından bu yana SGK tarafından karşılandığına dikkat çeken Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu, Türkiye’nin ilaçta sosyal güvence konusunda dünyanın en güçlü ekonomilerine sahip bir çok ülkeyi geride bıraktığını söyledi.

ALTYAPI EKSİKLERİ GİDERİLMELİ

DMD hastası çocuklar için sadece ilaç tedavisi yeterli değildir. DMD hastası çocukların, okul, eğitim, spor, fizyoterapi, sağlık muayenesi, ortopedik ihtiyaçlar, sosyal faaliyetler gibi günlük gereksinimleri tedavi formatına uygun şartlarda karşılanmalıdır. Bu konuda devletin birimlerine önemli görev düşmektedir. Ancak uygun sağlık koşulu bulunan hastalar böylesine karmaşık tedavi programlarından yarar görebilirler.

ÜLKEMİZ SAĞLIKTA DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR

Prof. Dr. Topaloğlu, şunları söyledi: DMD tedavisinde kullanılan ve “PTC-124” olarak da bilinen “Ataluren” etken maddeli çok pahalı bir ilaç var. Bu ilaç özellikle DMD hastası çocuklara veriliyor. DMD hastası 6-7 yaşında 20 kiloluk bir çocuğa uygulanan “Ataluren” tedavisinin aylık maliyeti yaklaşık 20 bin Euro. Türkiye, 2015'ten itibaren bu ilacı SGK kapsamına alan dünyadaki 2-3 ülkeden biri. Durum İngiltere’de de farklı değil. İngiltere’deki doktor arkadaşlarıma “ilaç tedavisi gereken hastalarınız ne oluyor?” diye sorduğumda “ilaç alamıyorlar” cevabı geliyor. Danimarka’da bu tür ilaçlar sadece 6 yaşına kadar olanlar için devlet tarafından karşılanıyor. Japonya sadece “SMA 1” hastalarının ilaçlarını karşılıyor. Arjantin hiçbir hasta bu ilaçlara ulaşamıyor. İran’da da durum farklı değil, devlet ödemediği için hastalara, futbolcuların da katkı verdiği yardım kampanyaları düzenleniyor.”