AA 26 Nisan 2020 Pazar 13:47 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 14:24

İsveç'te koronavirüs teşhisi konan ve tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'i taşıyan ambulans uçağı Ankara'ya iniş yaptı.

UÇAK, ESENBOĞA HAVALİMANI'NA İNDİ

İsveç’te, 'Covid-19' testi pozitif çıktığı halde tedavi edilmeyerek, evine gönderilen Emrullah Gülüşken ve 3 çocuğunu taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 13.40'ta indi. Sağlık görevlileri tarafından bulunduğu basınçlı sedyeyle uçaktan alınan Gülüşken, ambulansa taşındı. Gülüşken ve çocukları, daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Emrullah Gülüşken, burada tedaviye alınırken, çocuklarının da 14 gün karantinada tutulacağı öğrenildi. Saat 06.00'da başlayan çalışma, 7 saat 40 dakika sürdü.

BAKAN KOCA'DAN LEYLA'YA MESAJ

Bakan Koca, "Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara'da olacak. Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek." ifadesini kullanmıştı.

KIZLARI, OLAYI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

İsveç'in Malmö kentinde doktora giden Emrullah Gülüşken'in Covid-19 testi pozitif olmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilmişti.

Gülüşken'in kızları İsveçli yetkililerden destek alamayınca seslerini sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu.

Gülüşken ailesinin yardım çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt vermiş ve Emrullah Gülüşken'in Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti.