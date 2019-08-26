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İsveçli bilim insanları, ahlaki değişimleri öngören model geliştirdi

İsveçli bilim insanları, ahlaki konularda kamuoyu değişimlerini öngörebilecek bilimsel bir model geliştirdiler.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İsveçli bir araştırma ekibi tarafından yapılan bir araştırma, kamuoyunun ahlaki meseleler üzerinde nasıl değiştiği konusunda bazı kritik soruları yanıtlıyor. Çalışma sonucunda ayrıca ahlaki konularda kamuoyu değişimlerini öngörebilen bilimsel bir model geliştirildi.
 
İsveç’teki Stockholm Geleceğe Yönelik Araştırmalar Enstitüsü’nün araştırma lideri Pontus Strimling, “Çalışmamız, belirli bir ahlaki konum ile tartışma türü arasındaki bağlantının, hangi görüşlerin temel kazanacağını tahmin edebileceğini gösteriyor.” dedi.
 
Gelecek Araştırmaları Enstitüsü ve Stockholm Üniversitesi’ndeki matematikçiler, psikologlar ve sosyal bilimciler, ahlaki psikoloji içindeki yeni bulgulara dayanan matematiksel modeller geliştirdiler ve bunları zamanla ahlaki konulardaki fikir değişikliklerini tahmin etmek için kullandılar.
 
Tahminler daha sonra kamuoyu hakkındaki 40 yıllık verilerle karşılaştırıldı. Kararları temel alan fikirlerin temel özelliği, neyin adil olduğu ve başkalarına neyin zarar vermeyeceği konusundaki argümanlarla desteklenmesidir.
 
Pontus Strimling, “Bağlantı çok açık. Ve model gelecekle ilgili nitelikli değerlendirmeler yapmak için kullanılabilir.” ifadelerini kullandı.
 
Çalışma, Nature Human Behaviour’da “Ahlaki pozisyonlar ve ahlaki argümanlar arasındaki bağlantı fikir değişikliğini tetikler” başlıklı makale ile yayımlandı.

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