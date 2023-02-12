İsveç'te ''Kur'an-ı Kerim yakılmasına son verin'' sloganlarıyla gösteri düzenlendi

Farklı Renkler Partisi'nin (Nyans), Kur'an-ı Kerim yakılmasının yasaklanması talebiyle Parlamento önünde organize ettiği gösteriye yaklaşık 100 kişi katıldı.

Göstericiler, "Kur'an-ı Kerim yakılmasına son verin" ve "Müslümanlara hakarete son verin" yazılı pankartlar taşıdı.

Nyans Başkanı Mikail Yüksel, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde haytanı kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi.

Yüksel, Türkiye'nin "asrın felaketi"ni yaşadığını belirterek, "Türkiye'de yaşanan deprem felaketi hepimizi derinden üzdü. Türk halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı dileriz. İsveç hükümetinin deprem bölgelerine gönderdiği yardımları da destekliyoruz ve teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasının yasaklanması gerektiğini belirten Yüksel, bunun nefret suçuna girdiğini ve demokrasilerde yerinin olmadığını söyledi.

Finlandiya'nın Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermediğini ve kanunen bunun ülkede yasak olduğunu aktaran Yüksel, "Kur'an-ı Kerim yakılması, Finlandiya gibi İsveç'te de yasaklanmalı. Finlandiya doğrusunu yapıyor." dedi.

Nyans Başkan Yardımcısı Caroline Kassem de Kur'an-ı Kerim yakılmasının nefret suçuna girdiğini ve bu tür eylemlerin yasaklanması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan, Kur'an-ı Kerim yakılmasını "ifade özgürlüğü" çerçevesinde savunan İsveç Demokratları Partisi lideri Jimmie Akesson ve Müslümanların çocuklarının gittiği dini okulların kapatılmasını savunan Liberal Parti lideri Johan Pehrson'un da kartondan yapılmış maketleri alana getirildi.

Bu maketlerle yan yana gelen Yüksel, iki siyasetçinin de çocuk gibi düşündüğünü ve hareketler ettiğini söyledi.

İsveç'te diğer ülkelerin siyasetçilerine, maketleri ayağından asılarak hakaret edildiğine dikkati çeken Yüksel, Akesson ve Pehrson'un maketlerini ayaklarından asmayacaklarını, ifade özgürlüğü de olsa her şeyin bir sınırı olduğunu sözlerine ekledi.

PALUDAN, İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM YAKMIŞTI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda Müslüman ülkeden tepki gösterilmişti.

Paludan, 27 Ocak'ta, Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.