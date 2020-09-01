İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Eylül 2020 Salı / 13 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3533
  • EURO
    8,8162
  • ALTIN
    470.179
  • BIST100
    1069.14
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İsveç'te mescidin önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bırakıldı
Güncel

İsveç'te mescidin önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bırakıldı

İsveç'in Karlskrona kentine bağlı Ronneby ilçesinde Müslümanların mescit olarak kullandıkları binanın önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bırakıldı.

AA01 Eylül 2020 Salı 15:49 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 16:02
ABONE OL

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, Ronneby belediyesine ait ve Arap Kültür Merkezi tarafından Müslümanların namaz kılması için kiralanan binanın dışında yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bulunduğu belirtildi.

Arap Kültür Merkezi Başkanı Bassam Aljamil, SVT'ye yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu ve Kur'an'ın sayfalarına tehdit içerikli mesajların da yazıldığını kaydetti.

Aljamil, "Binada namaz kılmamızdan rahatsız olanlar, İslam'dan rahatsız olanlar Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yakarak binanın önüne bırakmış. Ayrıca domuz pastırması da bırakarak bizi rencide etmeye çalışmışlar.'' dedi.

Polis ise olayla ilgili "nefret suçu" soruşturması başlatıldığını duyurdu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.