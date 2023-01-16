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İsveç'te PKK provokasyonu! Bakan Bozdağ: Türkiye'den vize alamazlar

İsveç'teki PKK provokasyonuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'İsveç hükümeti gereğini yapmalı, eyleme katılanlar yakalanmalı.' dedi. Bakan Bozdağ, 'İsveç sözlerini yerine getirmezlerse Türkiye'den vize alamazlar.' ifadelerini kullandı.

16 Ocak 2023 Pazartesi 12:45 - Güncelleme:
İsveç'te PKK provokasyonu! Bakan Bozdağ: Türkiye'den vize alamazlar
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta soruları cevapladı.

Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

İsveç verdiği sözleri yerine getirmedi. Cumhurbaşkanımızın maketini asan teröristler İsveç polisinin gözü önünde yaptı. İğrenç bir gösteri yapılıyor. İsveç polisi bunu seyrediyor. Eyleme katılan teröristler yakalanıp, yargıya teslim edilmeli. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Türkiye de konunun takipçisi olacak.

İsveç NATO'ya girmek istiyorsa sözünde durmalı. Sözlerini yerine getirmezlerse Türkiye'den vize alamazlar. Polisin gözetiminde eylem yapanlar Türkiye'den izin beklememeli.

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