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İsveç'te PKK rezaleti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç duyurusu

İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü yandaşlarının yaptığı gösterilerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

AA13 Ocak 2023 Cuma 10:56 - Güncelleme:
İsveç'te PKK rezaleti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç duyurusu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılıyla İsveç'in başkenti Stokholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin düzenlediği gösterilerin failleri hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

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