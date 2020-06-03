03 Haziran 2020 Çarşamba 17:15 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 17:21

Çok sayıda bilim insanının uyarısına rağmen, birçok ülkedekine benzer karantina ve sosyal mesafe önlemlerine karşı çıkan epidemiyolojist Tegnell, İsveç Radyosu'nda katıldığı bir programda "Şimdiye kadar yaptıklarımızda iyileştirmemiz gereken alanlar olduğu aşikâr" diye konuştu.

10 milyon nüfuslu İsveç'te koronavirüs salgını sırasında okullar tatil edilmedi, restoran ve kafelerin çoğu kapalı kaldı.

Ülkede yasaklar yerine gönüllülük ve kişisel sorumluluk esas alındı.

İsveç'teki ölü sayısı diğer İskandinav ülkelerininkinden yüksek.