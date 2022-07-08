İsveç'te yaşayan PKK/YPG'li ve FETÖ'cü teröristler panikte: Korkuyoruz

İsveç'te yayınlanan The Local'e konuşan Sol Parti Milletvekili ve PKK destekçisi Yekbun Alp mutabakat metnindeki ifadelere çok şaşırdığını belirtti. Alp, "Sabahın üçünden bu yana telefon yağıyor. Beni arayan Kürtler korku içinde bu ifadelerin ne anlama geldiğini soruyor. Birçok insan Türkiye'ye iade yönünde olası bir listede adı geçip geçmediğini merak ediyor" dedi. Alp, ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Dagens Nyheter'a da "İsveç'teki Kürtler arasında giderek artan büyük bir huzursuzluk var" diye konuştu.

PYD'Lİ İSİM: 'KORKUYORUM'



Akşam Gazetesi'nin haberine göre; PYD'nin İsveç'teki sözde temsilcisi Şiyar Ali ise Dagens Nyheter'a konuştu: "Türkiye'ye iadeler başlarsa bu neye göre yapılacak? Kimin terörist olduğuna hangi kurum karar verecek? Bu bölüm açık değil ve bu beni korkutuyor."

FETÖ'CÜ İSİM: "ŞAŞIRMADIM"

FETÖ'nün ülkedeki üst düzey ismi olan ve Nordic Monitor sitesinden Türkiye düşmanlığına devam eden Levent Kenez ise "Türkiye tarafından terörist olarak suçlandığım zaman şaşırmadım" dedi. PKK'nın şehir yapılanmasında KCK'nın sözde üst düzey yöneticisi Ragıp Zarakolu ise "Bu anlaşma Türkiye sınırları dışında barış içinde yaşayan Türk ve Kürt muhaliflere zarar verici bir tür taciz olarak görülmeli. İsveç'e güvenim güçlü" açıklamasında bulundu.

Türkiye aleyhine konuşmalarıyla gündeme gelen PKK yanlısı gazeteci Kurdo Baksi ise Dagens Nyheter'e konuştu; 1980'li yıllarda İsveç'te emniyet güçlerinin terör yandaşı olanları toplayarak Türkiye'ye iade ettiği günler olduğu yönünde propagandada bulundu. Baksi, "1980'lerdeki bu kabusun tekrar etme olasılığı yüzünden uyuyamayacak kadar üzgünüm" dedi. İsveç'te parlamenter olan İran'daki terör örgütü Komala'nın eski gerillası Emine Kakabave ise "Türkiye ile NATO anlaşması İsveç için üzücü bir gündür" diye konuştu.