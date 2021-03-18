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İsveç'teki Uygur Türklerinden ''soykırım'' talebi

İsveç'in başkenti Stockholm'de Parlamento önünde toplanan Uygur Türkleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarının 'soykırım' olarak tanınmasını istedi.

AA18 Mart 2021 Perşembe 15:45 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 15:45
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İsveç Uygur Maarif Derneğince düzenlenen protesto gösterisinde, Parlamento önüne çadır kuruldu. Eylemciler, "Uygurlara özgürlük", "Soykırımı tanıyın" ve "Toplama kamplarını kapatın" sloganı attı.

İsveç Uygur Maarif Derneği Ekonomi Başkanı Adem Galip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ay boyunca Parlamento önünde çadır kurup her gün gösteri yapacaklarını söyledi.

Yaklaşık 3 milyon Uygur Türkü'nün Çin tarafından toplama kamplarına kapatıldığını belirten Galip, "Kanada, Hollanda ve Amerika, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını, 'soykırım' olarak tanıdı. İsveç Parlamentosunun da aynı kararı almasını istiyoruz." dedi.

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