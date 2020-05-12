AA 12 Mayıs 2020 Salı 08:03 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 08:03

Edinilen bilgiye göre, 26 Nisan'da Türkiye'ye getirilerek yoğun bakım servisine yatırılan ve Kovid-19 tedavisine başlanılan Gülüşken, bir süre sonra normal servisteki odaya alındı.

Yapılan tıbbi değerlendirmede, Kovid-19 hastalığının yanı sıra Gülüşken'in karaciğerinde fonksiyon bozukluğu olduğu ve diyabet değerlerinin yüksek çıktığı tespit edildi.

Gülüşken, değerlerinin tedavi sonrasında dengelenmesinin ve Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasının ardından tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

Emrullah Gülüşken, çocukları Emir Ali, Samira ve Mahmut'la birlikte, 26 Nisan'da Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı.

