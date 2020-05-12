İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0586
  • EURO
    7,6426
  • ALTIN
    386.127
  • BIST100
    97792.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Gülüşken, Kovid-19 tedavisinden sonra taburcu edildi
Güncel

İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Gülüşken, Kovid-19 tedavisinden sonra taburcu edildi

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve sağlık durumu ağırlaşınca uçak ambulansla Türkiye'ye getirilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

AA12 Mayıs 2020 Salı 08:03 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 08:03
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, 26 Nisan'da Türkiye'ye getirilerek yoğun bakım servisine yatırılan ve Kovid-19 tedavisine başlanılan Gülüşken, bir süre sonra normal servisteki odaya alındı. 

Yapılan tıbbi değerlendirmede, Kovid-19 hastalığının yanı sıra Gülüşken'in karaciğerinde fonksiyon bozukluğu olduğu ve diyabet değerlerinin yüksek çıktığı tespit edildi. 

Gülüşken, değerlerinin tedavi sonrasında dengelenmesinin ve Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasının ardından tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

Emrullah Gülüşken, çocukları Emir Ali, Samira ve Mahmut'la birlikte, 26 Nisan'da Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı.

Salda Gölü eski görüntüsüne kavuşturuldu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.