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İsveç'ten vatandaşlarına Ukrayna uyarısı

İsveç hükümeti, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini istedi.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 19:01 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 19:01
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, yaptığı açıklamada, son gelişmelerden oldukça endişe duyduğunu belirterek, "Ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumu nedeniyle, Kuzey ülkeleri ve diğer bazı Avrupa Birliği ülkeleri gibi vatandaşlarımızın Ukrayna'yı terk etmesini istiyoruz. Seyahat yapacakların da yolculuklarını ertelemesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanlığından yayımlanan açıklamada da, İsveç'in Ukrayna Büyükelçiliğini boşaltmama kararı aldığı ve diplomatların görevine devem edeceği belirtildi.

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