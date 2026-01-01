İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2026 Perşembe / 13 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9664
  • EURO
    50,6224
  • ALTIN
    5966.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İsviçre'de kayak merkezinde yılbaşı faciası! Çok sayıda ölü var
Güncel

İsviçre'de kayak merkezinde yılbaşı faciası! Çok sayıda ölü var

İsviçre'deki bir kayak merkezinin barında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldüğü, yaralıların olduğu bildirildi.

AA1 Ocak 2026 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
İsviçre'de kayak merkezinde yılbaşı faciası! Çok sayıda ölü var
ABONE OL

İsviçre'deki kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, polis, olayın ülkenin güneyinde yer alan Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı bir barda yaşandığını açıkladı.

Polis, gece bir veya birkaç patlamanın ardından kayak merkezinde yer alan bir barda yangın çıktığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

Kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği, helikopter ve çok sayıda ambulansın olay yerine ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

  • kayak patlama ölümler
  • kaza yaralılar İsviçre
  • kayak merkezi bar patlaması

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.