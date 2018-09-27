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İsviçreli firma Manisa’ya 20 milyon euro’luk yatırım yaptı

İsviçre’nin köklü firmalarından Zehnder Group AG şirketlerinden Sanpan Isıtma Sistemleri Sanayi ve Ticaret, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki faaliyete geçirdiği 20 milyon Euro’luk fabrikasının açılışını mehter takımı ile yaptı.

  • AA/İHA
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım  Ofisi Başkanı Arda Ermut, 'Son iki yıllık süreçte bildiğiniz gibi ülke olarak  çeşitli badireler atlattık. Bütün bunlar geçici hadiseler. Ekonomimiz ve yatırım  ortamımız sağlam temeller üzerine oturuyor ve bu türden geçici sıkıntıları  bertaraf edecek güce fazlasıyla sahip" - "Zehnder'in yatırımını, Türkiye'nin  ekonomik dinamizmine olan güveni yansıtması bakımından çok değerli buluyorum. Bu  yatırım, aynı zamanda Türkiye'nin her zaman bahsettiğimiz avantajlı konumunu da  gözler önüne seriyor' dedi.
 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut,  Türkiye'nin son iki yıllık süreçte çeşitli badireler atlattığını belirterek,  "Bütün bunlar geçici hadiseler. Ekonomimiz ve yatırım ortamımız sağlam temeller  üzerine oturuyor ve bu türden geçici sıkıntıları bertaraf edecek güce fazlasıyla  sahip." dedi. 
 
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın açılışı törenle  gerçekleştirildi.
 
Törende konuşma yapan Arda Ermut, zorlu yatırım sürecinde  profesyonellikleriyle yatırımın hayata geçirilmesinde önemli roller üstlenen  Zehnder Group'a teşekkür etti.
 
Ermut, köklü geçmişiyle sektöründe lider şirketlerden olan Zehnder'in  söz konusu yatırımıyla, Türkiye'nin uluslararası şirketler için ne kadar önemli  bir pazar olduğunun bir kez daha teyit edildiğine dikkati çekti.
 
Açılışını yapacakları tesisten dünyanın dört bir yanına radyatör ve  havlupan ihraç edileceğini aktaran Ermut, şöyle konuştu:
 
"Dolayısıyla bu fabrika aynı zamanda ihracatımıza da katkı sağlayacak.  Umarız bu yatırımın devamında Zehnder diğer ürünlerini de ülkemizde üretmek için  yatırımlarına devam edecektir. Zehnder'in yatırımını, Türkiye'nin ekonomik  dinamizmine olan güveni yansıtması bakımından çok değerli buluyorum. Bu yatırım,  aynı zamanda Türkiye'nin, her zaman bahsettiğimiz avantajlı konumunu da gözler  önüne seriyor."
 
"Ekonomimiz, sıkıntıları bertaraf edecek güce fazlasıyla sahip"
 
Ermut, Türkiye'nin uluslararası yatırımlar için barındırdığı  avantajları anlatarak, "Türkiye'de üretim yapan uluslararası şirketler aynı  zamanda, avantajlı konumumuz sayesinde, nüfusu 1,5 milyarı aşkın bir pazara hitap  edebiliyor. Bugün birçok uluslararası şirketin Türkiye'yi üretim ve yönetim üssü  olarak seçmesinin bir sebebi de dünya ticaretinin neredeyse yarısının  gerçekleştiği bir eksene erişim imkanı sağlayan stratejik konumumuz." diye  konuştu.
 
Zehnder'in, Türkiye'deki yerli üretim hareketini de desteklediğini  bildiren Ermut, şunları kaydetti:
 
"Zehnder’in toplam satın almalarında yerli ürünlerin payı yüzde  94'lerde. Biz bu yönüyle Zehnder'i ülkemizde yerli üretimi destekleyen, istihdam  sağlayan, ihracat yapan bir şirket olarak, yerli bir yatırımcı olarak görüyoruz.  Bu anlamda kendilerine tekrar şükranlarımı sunuyorum. Son iki yıllık süreçte  bildiğiniz gibi ülke olarak çeşitli badireler atlattık. Bütün bunlar geçici  hadiseler. Ekonomimiz ve yatırım ortamımız sağlam temeller üzerine oturuyor ve bu  türden geçici sıkıntıları bertaraf edecek güce fazlasıyla sahip."
 
Ermut, Türkiye'nin yerli ve milli kalkınma hamlesine hız verdiğini,  enerjide dışa bağımlılığını her geçen yıl azalttığını, proje bazlı teşvik  sistemini hayata geçirdiğini, stratejik sektörlerde yerlilik oranını  arttırdığını, dolayısıyla yerli üretim yapacak, teknolojilerini Türkiye'ye  transfer edecek, ihracata destek olacak uluslararası yatırımcılara her türlü  kolaylığı sağladıklarını ifade etti.
 
Bir "yatırım ekosistemi" oluşturup, girişimciliği güçlendirmek,  yatırım ortamını iyileştirmek ve Türkiye'ye daha çok nitelikli üretim çekmek için  çalıştıklarını vurgulayan Ermut, "Yatırımcılarımız da bunu bildikleri için  Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamına duydukları güven her şart altında devam  ediyor ve hiçbir şekilde sarsılmıyor. Türkiye ise uluslararası yatırımcılara  güvenli ve öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlamak için yıllardır çaba  harcıyor." ifadelerini kullandı.
 
Ermut, Türkiye'nin 15 yıldaki ekonomik verilerine değinerek, sözlerini  şöyle sürdürdü:
 
"2002 yılına kadar Türkiye’ye gelen toplam doğrudan yatırım 15 milyar  dolar seviyesindeyken, son 15 yıllık süreçte 195 milyar dolara yakın doğrudan  yabancı yatırım çektik. Benzer şekilde 2002 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren  5 bin 600 uluslararası sermayeli şirket vardı, bugün bu sayı 60 bini geçti. Bu  rakamlar, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye olan güveninin her koşulda devam  ettiğini göstermesi bakımından önemli."
 
Zehnder Group Yönetim Kurulu Başkanı Hans-Peter Zehnder de Türkiye  ekonomisine ve Manisa'ya güvendikleri için 20 milyon avroluk yatırımı hayata  geçirdiklerini belirtti.
 
Zehnder, 220 kişiyi istihdam ettiklerini ve yatırım kararını aldıktan  sonra vazgeçmeyi hiç düşünmediklerini de sözlerine ekledi.

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