İsyancı grup M23, Ruanda-Demokratik Kongo Cumhuriyeti anlaşmasını reddetti

Yerel basındaki habere göre, M23 Sözcüsü Willy Ngoma, "Biz Ruandalı değil Kongoluyuz. Eğer bir ateşkes varsa sadece bizimle ve Kongo devleti ile olabilir." ifadesini kullandı.

KDC ile Ruanda arasında yürütülen barış müzakerelerini reddeden Ngoma, imzalanan anlaşmanın "konu dışı" olduğunu belirtti.

Ngoma, "Sadece M23, hükümet ile ateşkes anlaşması imzalayabilir." açıklamasını yaptı.

- İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KRİZİN KAYNAĞI: M23



M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında bir krize neden oldu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddetti.

Afrika Birliği tarafından müzakerelere ara buluculuk yapmak üzere görevlendirilen Angola Devlet Başkanı Joao Lourenco, 6 Temmuz'da Angola'nın başkenti Luanda'da mini üçlü zirveye ev sahipliği yaptı.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile KDC Devlet Başkanı Felix Tshisekedi de zirveye katıldı.

Üçlü görüşme sonrası liderler, Ruanda ile KDC arasındaki krizin çözümü için "gerilimi azaltma süreci" üzerinde anlaşarak yeni bir yol haritası belirledi.