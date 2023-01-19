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İşyerine dalan araç ortalığı savaş alanına çevirdi

Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkan bir ticari araç işyerine daldı, ortalık savaş alanına döndü.

IHA19 Ocak 2023 Perşembe 10:23 - Güncelleme:
İşyerine dalan araç ortalığı savaş alanına çevirdi
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Kaza, Çarşı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki 09 U 7329 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, bölgede bulunan bir işyerine daldı. Çarpmanın ardından yola savrulan aracın sürücüsü R.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada, şans eseri işyerinde kimsenin olmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, hurdaya dönen araç ise çekici marifetiyle kaldırıldı.

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