İtalya: Afet sonrası yönetim karmaşık bir süreç

İtalya'da doğal afet, salgın, felaket gibi koşullarda acil durumu idare etme yükümlülüğünü taşıyan Başbakanlık Sivil Savunma Departmanının başındaki isim olan Curcio, İtalya'nın Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibini, yardımları ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu "asrın felaketi"ndeki acil durumu, AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'deki depremlerin ardından AB Sivil Koruma mekanizmasının talebi üzerine harekete geçtiklerini belirten Curcio, "İtfaiye ve sağlık çalışanlarından oluşan bir arama kurtarma ekibi gönderdik. Bu ekip, enkazda ve kritik alanlarda arama-kurtarma konusunda üst düzeyde uzman 60 kadar kişiden oluşuyor. Bu ekipte ayrıca koordinasyon için Sivil Savunma'dan 10 kadar personel bulunuyor." ifadesini kullandı.

Curcio, İtalyan yardım ekibinin depremden kısa süre sonra bölgeye intikal ettiğini vurgulayarak, "Olaydan 24 saat sonra geldiler ve faaliyet gösterdikleri Antakya bölgesine gönderildiler. O bölge de depremin merkez üssüne aşağı yukarı 100 kilometre mesafede, ancak çok fazla yıkımın olduğu bir alanda faaliyet gösteriyorlar. Halihazırda tahsis edilmiş iki çalışma alanında arama-kurtarma operasyonu yürütüyorlar ama tabii ki o bölgede gösterilecek ihtiyaç duyulan başka koordinatlarda da çalışmaya hazırlar." diye konuştu.

- İTALYAN DONANMASINA AİT GEMİ, SAHRA HASTANESİ GETİRECEK



Curcio, Piyemonte Bölgesi'nin sağlık işlerince idare edilecek bir sahra hastanesi ile gerekli yardım malzemelerinin İtalya Savunma Bakanlığının onayıyla İtalyan donanmasına ait bir gemi tarafından yakında Türkiye'ye taşınacağı bilgisini verdi.

Curcio, destek ekibi, tıbbi malzeme, nevresim, çadır ve diğer gerekli malzemeleri taşıyacak geminin hareketiyle ilgili "Çalışıyoruz... Geminin gelmesi birkaç gün sürecek. Hafta sonuna kadar yola çıkacak. Gece gündüz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Denizde seyir birkaç gün alacak." dedi.

- "ETKİSİ HAFTALAR, AYLARCA SÜRECEK ÇOK ÖNEMLİ, DRAMATİK, FELAKET BİR OLAYDAN BAHSEDİYORUZ"



Curcio, yardıma gittikleri ülkede büyük bir yıkımın söz konusu olduğuna işaret ederek, "Yıkıma uğramış, iç güçler ve dışarıdan gelen kuvvetlerle örgütlenerek bu duruma yanıt vermeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk hükümetinin afet sonrasındaki bu aşamada kendilerinin görev yapacağı yerden, İtalya ve diğer ülkelerden gelen kaynakların kullanımına kadar farklı konularda kararlar vereceğine dikkati çeken Curcio, "Dolayısıyla böyle bir olayı yaşayan ülkenin, operasyonel bir stratejisi var. Buna göre bu durumda hastanenin nereye konuşlandırılacağına dair karar verecek. Etkisi haftalar, aylarca sürecek çok önemli, dramatik, felaket bir olaydan konuştuğumuzu akılda tutalım." diye konuştu.

Curcio, depremden sonra bölgede kaç hastanenin ayakta kaldığı tespitinden uluslararası bağışların nasıl kullanacağını belirlemeye dek stratejiler gerektiğini dolayısıyla idare bakımından karmaşık bir durumun söz konusu olduğunu belirtti.

Dramatik bir olaydan konuştuklarını vurgulayan Curcio, "İtalya'dan örnek vermek gerekirse; (2016'daki deprem) Amatrice'de yaşananlardan 1000 kat daha fazla.Yani gerçekten aylarca sürecek bir analizin gerektireceği önemde bir olay." dedi.

Curcio, yeniden yapılanmanın, ülkenin ayağa kalkmasına yönelik göstereceği reaksiyona bağlı olduğunu dile getirerek, "Depremin merkez üssüne 100 kilometreden daha uzakta bulunan insanlardan bahsediyoruz. Ekip arkadaşlarımın bana söylediğine göre, tamamen yıkılmış alanlar söz konusu. Burada yeniden başlama gücünü bulması gereken toplumdan bahsediyoruz. Yani gerçekten çok karmaşık bir yönetim." ifadesini kullandı.