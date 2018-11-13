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İtalya Başbakanı Conte: Türkiye'nin Libya Konferansı'ndan çekilmesinden dolayı üzgünüz

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Türkiye'nin İtalya'da düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'ndan çekilmesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi

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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Türkiye'nin İtalya'da düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'ndan çekilmesinden dolayı "üzgün olduğunu" söyledi.

Conte, konferansın ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin konferanstan çekilmesine ilişkin bir soru üzerine, "Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı konferansı terk ettiği için üzgünüm. Kendisinin (Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay) basın açıklamasını okuduğumda İtalya aleyhinde bir söylem görmedim." ifadelerini kullandı.

Giuseppe Conte, "Kabul etmeliyiz ki bu tarz kararlarla sonuçlanan özel hassasiyetler olabilir." dedi.

Konferansa Türkiye'yi temsilen katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin "derin hayal kırıklığıyla" Libya Konferansı'ndan çekildiğini kaydetmiş, "Bu sabah bazı taraflar arasında düzenlenen gayri resmi toplantı ve bunların Akdeniz bölgesindeki başlıca aktörler olarak sunulması, bizim şiddetle karşı çıktığımız çok yanıltıcı ve zarar verici bir yaklaşımdır." demişti.

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