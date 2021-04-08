İtalya Başbakanı Draghi'den Başkan Erdoğan'la ilgili küstah sözler! Büyükelçi Dışişlerine çağrıldı

08 Nisan 2021 Perşembe 23:23 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 23:23

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i kabulü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Küstahça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Draghi, 'Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışına kesinlikle katılmıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışını paylaşmıyorum. Uygunsuz bir davranış olduğunu düşünüyorum. (Avrupa) Komisyon Başkanı Von der Leyen'in maruz kaldığı aşağılanmadan dolayı çok büyük üzüntü duydum. Bu noktada yapılması gereken değerlendirme, onları kendi adlarıyla çağıralım, bu diktatörlere iş birliği yapmak için ihtiyaç var.' dedi.

Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

HADSİZ İFADELERİ KUVVETLE KINIYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz." ifadesini kullandı.