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İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella: 1. Dünya Savaşı'nın kökenindeki 'saldırgan milliyetçiliği' unutmayın

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, genç nesile 1. Dünya Savaşı'nın kökenindeki 'saldırgan milliyetçiliği' unutmamaları çağrısı yaptı.

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Mattarella, 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yılı dolasısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde bugün bir dizi törene katıldı.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Trieste'deki törende, 1. Dünya Savaşı'0nın "Avrupa'nın yönetici sınıfının, ulusal özlemleri ve çıkarları barışçıl yollardan takip etmekte yetersiz kaldığını, saldırgan milliyetçiliğe teslim olduğunu gösterdiğini" belirtti.

Mattarella, genç nesile barış içinde bir arada yaşamak için çaba gösterirken geçmişten çıkarılan dersleri hatırlamaları çağrısında bulundu.

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