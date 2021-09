İtalya Eski Dışişleri Bakanı Alfano: Bütün problemleri çözmeliyiz

DHA 23 Eylül 2021 Perşembe 19:19 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 19:19

23 Yetenek Derneği'ne ait bir platform olarak kurulan 23'ün düzenlediği Zirve 23, İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleştirildi.

Zirve, "Belirsizlik", "Şüphe", "Merak", "Tutku", "Denge", "Huzur", "Vicdan", "Cesaret" ve "Devrim" olmak üzere 9 tema çerçevesinde gerçekleşti. İtalya Eski Dışişleri Bakanı Angelino Alfano da "Vicdan" temalı oturumda konuştu.

Angelino Alfano, "Erkenden yaşlanıp yeni gelişmelere kendini kapatan insanlar ile genç kalabilen insanlar arasındaki en önemli fark, sürekli soru sormaktır. Çevremiz hakkında, neden var olduğumuz hakkında, dünyanın varoluşu hakkında farkındalık elde etmek için sorulan her soru bizi daha genç tutar. Kendinize sürekli soru sorun bu yaşam kalitenizi de insan ilişkilerinizi de artıracaktır. Bu sorulara mükemmel bir cevap bulamadığınız her an genç kalacaksınız ve gelişmeye devam edeceksiniz. Sürekli yeni cevaplar aramak için efor sarf edeceksiniz bu sizi genç tutacaktır" dedi.

"Hayat zaten bir cevap bulma mücadelesidir" diyen Alfano, "Bu mücadeleyi sürdürmek için soru sormalısın. Soru sormazsan ortada bir mücadele olmaz ve yaşlanırsın. Siz dijital devrimin olduğu çağdaki gençlersiniz. Birçok alanda yapay zeka ve robotlar ulaşım taşımacılık alanda hayatımızda olacak ve insanların yerini alacak. İnsanlar bu zekayı yaratıyor ama bu yapay zeka yolcuyu mu kurtaracak yoksa aracı mı? Bu sorular zaten tartışılan sorular ama bu soruların cevabı sizin jenerasyonunda. Yapay zekanın bu mücadelesi insan kapasitesine ulaşması sizlere bağlı. Pandemide bir benzeri aşı sürecinde yaşandı. Demokratik bir şekilde bilgiye erişilmesi ve bunun yayılmasının arasındaki denge kurulmalı. İklim krizini gibi birçok çevresel sorun ortaya çıkıyor. Neresi olduğunun önemi olmadan bütün dünyanın problemlerini çözmemiz gerek. Buna rağmen, küresel rekabet her geçen gün artıyor" diye konuştu.