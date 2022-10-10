İtalya rotasında 57 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Gelibolu açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu ve İtalya rotasında seyir yaptığı belirlenen bir yelkenli tekne tespit etti.

Ekiplerin "KB-10" ve "KB-24" botlarıyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

İZMİR AÇIKLARINDA 14 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI, 42 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 14 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik mobil radarının tespit ettiği lastik bot durduruldu. Botta 42 düzensiz göçmen yakalandı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.