İtalya ve İngiltere idamları konuşmak yerine bilardo oynamayı tercih etti
Mısır'da Arap-Avrupa Birliği zirvesi için çok sayıda lider bir araya gelirken, İngiltere ve İtalya başbakanları ülkede devam eden idamları konuşmak yerine bilardo oynamayı tercih etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.