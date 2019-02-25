İtalya ve İngiltere idamları konuşmak yerine bilardo oynamayı tercih etti Mısır'da Arap-Avrupa Birliği zirvesi için çok sayıda lider bir araya gelirken, İngiltere ve İtalya başbakanları ülkede devam eden idamları konuşmak yerine bilardo oynamayı tercih etti.