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İtalya ve İngiltere idamları konuşmak yerine bilardo oynamayı tercih etti

Mısır'da Arap-Avrupa Birliği zirvesi için çok sayıda lider bir araya gelirken, İngiltere ve İtalya başbakanları ülkede devam eden idamları konuşmak yerine bilardo oynamayı tercih etti.

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