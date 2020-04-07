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  • İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi
Güncel

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi

07 Nisan 2020 Salı 19:16 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 19:16
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