İtalya'da Mutlaka Görülmesi Gereken 5 Cazibe Merkezi

Dünyanın en ünlü sanat eserleri ve anıtları da İtalya topraklarında yer almaktadır. Bunun yanı sıra doğanın tüm güzelliklerini cömertçe bahşettiği ülkenin dört bir yanında yeşilin ve mavinin bambaşka tonlarını görebilmek mümkündür. Dolayısıyla İtalya gezilecek yerler listesi de bir hayli kabarıktır. İşte Avrupa'nın turizm cenneti ve aynı zamanda dünyada en çok turist alan beşinci ülke olarak karşımıza çıkan İtalya'da mutlaka görmeniz gereken beş cazibe merkezi!

1. DÜNYA'NIN EN BÜYÜK VE EN ESKİ ARENASI ROMA KOLEZYUM



İtalya'nın başkenti Roma'nın simgesi, gladyatörlerin ölüm arenası Kolezyum; İtalya'da mutlaka görülmesi gereken yerler listesinin başında gelmektedir. MS 72 yılında yapımına başlanan ve 8 sene sonunda inşası tamamlanan Kolezyum bugün 2 bin yaşında olmasına rağmen tüm ihtişamını korumakta ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Flavian Amfitiyatrosu adıyla da bilinen Kolezyum, 2007 yılından beri UNESCO'nun koruması altındadır.

2. BÜYÜLEYİCİ KUBBESİ İLE TANINAN FLORANSA KATEDRALİ



Floransa Katedrali, dünyanın en büyük üçüncü dini yapısı olmasıyla ve sahip olduğu eşsiz mimarisiyle ön plana çıkmaktadır. Santa Maria del Fiore ve Duomo isimleri ile de bilinen katedral, İtalya'nın her köşesi sanat kokan şehri Floransa'nın simge yapılarından biridir. Katedralin en çok dikkat çeken noktası ise yapıya 1333-1337 yılları arasında eklenen Giotto'nun Çan Kulesi'dir. Rönesans mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Floransa Katedrali, İtalya turu sırasında muhakkak görülmesi gereken mekânlar arasında yer almaktadır.

3. VENEDİK'İ İKİYE BÖLEN BÜYÜK KANAL



Venedik'i bir "S" gibi ortadan ikiye bölen Büyük Kanal, İtalya turu sırasında mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir. İtalya'ya giden turistlere mutlaka kanallar ve köprüler şehrinde, Büyük Kanal üzerinde romantik bir gondol turuna çıkmaları önerilmektedir. Kanalda keyifli bir gezintiye çıkanları ise Palazzi Barbaro, Palazzo Dario, Ca' Rezzonico ve Ca' d'Oro ya da bir diğer adıyla Palazzo Santa Sofia gibi pek çok eşsiz yapı selamlamaktadır.

4. İTALYA'NIN SİMGESİ PİSA KULESİ



İtalya'ya kadar gidip dünyaca ünlü Pisa Kulesi'ni görmeden dönen turist neredeyse yok denecek kadar azdır. Ünü Pisa sınırlarını aşan ve ülkenin sembolü haline gelen bu eğik kule 1063 yılından beri Miracoli Meydanı'nda yıkılmadan ayakta durmaktadır. 56 metrelik bir yüksekliğe sahip olan kulenin zirvesine 294 basamaklı bir merdiven yardımıyla çıkılmaktadır. Pisa Kulesi'nin zirvesinde fotoğraf çektirmek isteyenler ise her gün upuzun kuyruklar oluşturmaktadır.

5. VENEDİK'İN ÜNLÜ SANAT GALERİSİ ACCADEMİA



Venedik'in en büyük sanat galerilerinden biri olan Accademia, Bellini, Titian ve Mantegna gibi pek çok ünlü sanatçının eserine ev sahipliği yapmaktadır. 19. yüzyıl öncesinden kalan resim ve heykellerin sergilendiği müze, Büyük Kanal üzerinde yer almakta ve üç biri olan Accademia Köprüsü'ne de adını vermektedir. Güzel sanatlara ilgi duyanlar ve dünyanın en ünlü sanatçılarının eserlerini canlı canlı görmek isteyenler mutlaka Accademia'yı ziyaret etmelidir. Leonardo Da Vinci'nin Vitruvius Adamı, Vittore Carpaccio'nun Azize Ursula Elçilerin Gelişi ve Giovanni Bellini'nin Yas Tutmak tablosu gibi dünyaca ünlü pek çok eser Accademia Sanat Galerisi'nde görülebilmektedir.