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İtalya'daki Türk öğrencilerden Türkiye'ye destek ve dayanışma gösterisi

İtalya'da bulunan Türk öğrenciler, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye destek ve dayanışma için farklı kentlerde bir araya geldi.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 01:56 - Güncelleme:
İtalya'daki Türk öğrencilerden Türkiye'ye destek ve dayanışma gösterisi
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Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'nun ünlü Duomo Katedrali önündeki meydanda bir araya gelen çok sayıda Türk öğrenci, Milano Türk Öğrenci Birliğinin organizasyonuyla Türkiye'de yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük deprem felaketine dikkati çekti.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla meydanda buluşan öğrenciler, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın birlikte okunmasının ardından öğrenciler, Türkiye'deki depremzedelere yönelik yardım kampanyalarına dikkati çekmek için İtalyanca ve İngilizce yardım bildirileri dağıttı.

Milano'daki Türk öğrenciler geçen hafta da benzer bir organizasyon gerçekleştirmişti.

Torino kentindeki Türk öğrenciler de kent merkezinde bir araya gelerek açtıkları Türk bayrakları ve dövizlerle Türkiye için destek ve dayanışma çağrısında bulundu.

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