İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Meloni'nin burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü belirtildi.

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Açıklamada "Görüşmenin merkezinde, Orta Doğu'da giderek zorlaşan durumun yanı sıra, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve adil ve kalıcı bir barış arayışının desteklenmesi konusundaki ortak taahhüt vardı. " ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada ayrıca, "İkili ilişkiler bağlamda, ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla iki hükümet arasında bir zirve ve bir İş Forumu'nun en kısa sürede toplanması yönündeki ortak istek yinelendi." ifadesi yer aldı.

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