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  • İtalya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni görüşmesine ilişkin açıklama: Orta Doğu ve Ukrayna dosyaları masada
Güncel

İtalya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni görüşmesine ilişkin açıklama: Orta Doğu ve Ukrayna dosyaları masada

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Orta Doğu'da giderek güçleşen durum ile Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün desteklenmesi konusundaki ortak taahhüdü ele aldığı bildirildi.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
İtalya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni görüşmesine ilişkin açıklama: Orta Doğu ve Ukrayna dosyaları masada
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İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Meloni'nin burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü belirtildi.

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ORTA DOĞU VE UKRAYNA'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Açıklamada "Görüşmenin merkezinde, Orta Doğu'da giderek zorlaşan durumun yanı sıra, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve adil ve kalıcı bir barış arayışının desteklenmesi konusundaki ortak taahhüt vardı. " ifadesi kullanıldı.

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İKİLİ İLİŞKİLER

Açıklamada ayrıca, "İkili ilişkiler bağlamda, ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla iki hükümet arasında bir zirve ve bir İş Forumu'nun en kısa sürede toplanması yönündeki ortak istek yinelendi." ifadesi yer aldı.

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