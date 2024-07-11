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İtalya'dan Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: NATO'nun güney kanadında koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında dün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Roma'dan yapılan açıklamada, Meloni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atlantik İttifakı içinde özellikle güney kanadına yönelik ikili koordinasyonun güçlendirilmesini ve iki ülke ilişkilerini ele aldığı ifade edildi.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 09:27 - Güncelleme:
İtalya'dan Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: NATO'nun güney kanadında koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı
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İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşme, iki liderin, Atlantik İttifakı içinde, özellikle güney kanadına ilişkin ikili koordinasyonun güçlendirilmesi perspektifiyle zirvenin ana içeriklerini gözden geçirmelerine ve uluslararası bağlamda en güncel konuları ele almalarına olanak sağladı. Görüşmenin merkezinde, ikili siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler ile göç konularında işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik ortak istek de yer aldı."

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