İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Almanya ve Fransa’yı kendileriyle alay etmekle suçladı
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki ülke arasında tarihi öneme sahip 22 Ocak 1963 tarihli Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde, yeni bir Alman-Fransız iş birliği anlaşmasını imzalamış, bu anlaşmaya göre Almanya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) daimi üye olarak alınmıştı
İtalyan Başbakan Conte, "Sadece kendi uluslarının çıkarlarını düşünüyorlar" dedi.
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