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İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlundan acı haber

İstanbul'da Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlunun beyin ölümü gerçekleşti.

IHA8 Şubat 2025 Cumartesi 12:50 - Güncelleme:
İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlundan acı haber
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Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti. Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi.

Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı. Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B.(15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan genç ağır yaralandı.

Diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul'daki ünlü bir İtalyan restoranın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin yoğun bakımdaki tedavisi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde bir süredir devam eden 15 yaşındaki gencin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

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