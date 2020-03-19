19 Mart 2020 Perşembe 16:22 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 16:27

Koronavirüsün merkez üssü konumuna gelen ve ölüm oranının Çin'i geçtiği İtalya, AB ülkelerinden destek alamadı. Avrupa Birliği üyeleri koronavirüsle mücadele eden komşuların yalnız bıraktı.

SADECE ÇİN'DEN YANIT GELDİ

Vaka sayısının her geçen gün arttığı, yeterli ekipman ve personel kapasitesine sahip olmayan ülke dostlarından yardım istedi. Ancak yardım çağrısına tek yanıt Çin'den geldi. Çin'den İtalya'ya 31 tonluk tıbbi malzeme yardımı ve bir sağlık ekibi geldi.

ALMANYA VE FRANSA MALZEMELERİ KENDİNE SAKLADI

Avrupa kriz masasından yardım isteyen ve acil tıbbi malzeme talebinde bulunan İtalya'ya hiçbir AB ülkesi yanıt vermedi. Almanya, kendi sınırları içerisinde oluşabilecek problemleri göz önünde bulundurarak tıbbi maske ve koruyucu ekipmanların ihracatını yasakladı. Berlin daha sonra ihracat yasaklarını gevşetse de Avusturya İtalya'dan gelenlere sınırları kapattı.

Almanya ve Fransa ihracat sınırlamasına giderken Çin'den 20 bin koruyucu giysi ve 50 bin test yola çıkmıştı.

İtalya’nın Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Maurizio Massari, Amerikan Politico dergisi için kaleme aldığı makalede, ülkesinin Avrupa’nın yardımına duyduğu ihtiyacı vurgularken yaptıkları çağrılara yanıt alamamaktan şikayet ederek "Ne yazık ki tek bir AB ülkesi bile Komisyon’un çağrısına yanıt vermedi. Yalnızca Çin iki taraflı karşılık verdi. Şüphesiz bu Avrupa dayanışması için iyi bir işaret değil" ifadelerini kullanmıştı.

"TOKAT YEDİK"

Lig Partisi lideri Matteo Salvini "İtalya'nın tek ihtiyacı olan şey yardımdı ancak sadece yüzüne bir tokat yedi. Avrupa'dan gelen tek yardım borsa çöküşüne neden olmak" ifadelerini kullandı.

MÜLTECİ KRİZİNİ AKILLARA GETİRDİ

İtalya'nın salgın tehlikesine karşı AB'den yardım alamaması ülke iç siyasetinde mülteci krizini gündeme getirdi. İtalya 2017'de yaşadığı göç krizinde Avrupa Birliği'ni kendisini yalnız bırakmakla suçlamış, destek arayışına karşılık görmemişti.