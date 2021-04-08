İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı!

AA 08 Nisan 2021 Perşembe 22:38 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 23:46

Yetkililerden alınan bilgiye göre, İtalyan Büyükelçi Gaiani, Avrupa Birliği (AB) başkanlarının Türkiye ziyareti sırasında basına yansıyan protokol mevzusuna ilişkin, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışına kesinlikle katılmıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışını paylaşmıyorum. Uygunsuz bir davranış olduğunu düşünüyorum. (Avrupa) Komisyon Başkanı Von der Leyen'in maruz kaldığı aşağılanmadan dolayı çok büyük üzüntü duydum. Bu noktada yapılması gereken değerlendirme, onları kendi adlarıyla çağıralım, bu diktatörlere iş birliği yapmak için ihtiyaç var.

Onlara karşı, bakış açısındaki, görüşlerdeki, davranışlardaki, toplum vizyonundaki farklılıkları ifade etmek konusunda açık sözlü olmak gerek ve aynı zamanda kendi ülkesinin çıkarını garanti etmek için iş birliğinden ziyade birlikte çalışmaya hazır olmak gerekir. Bence doğru bir denge bulmak gerekir."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakanı Draghi'nin sözlerine sert tepki göstererek, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz." açıklamasında bulundu

'DİKTATÖR GÖRMEK İSTİYORSANIZ TARİHİNİZE BAKIN'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, Draghi'nin sözleri hakkında "İtalya Başbakanı Draghi'yi Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın" sözlerini kullandı.

'KENDİ TARİHİNİ UNUTANLAR BAŞKALARINI TARİF ETMEYE KALKMASINLAR'



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından Draghi'nin sözlerini eleştirerek "İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanımız için kullandığı hadsiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar" ifadelerini kullandı.