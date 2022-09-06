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İtalya'nın Suriye Özel Temsilcisi Ravagnan Hatay'da

İtalya'nın Suriye Özel Temsilcisi Stefano Ravagnan, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

AA6 Eylül 2022 Salı 12:11 - Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamaya göre Doğan, makamında Ravagnan ve beraberindeki heyetle bir süre görüştü.

Doğan, misafirlerini çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı inanışları ve etnik yapıları aynı çatı altında barış ve hoşgörüyle bir arada tutan kadim şehir Hatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ravagnan da gerek coğrafi gerekse tarih ve kültürel açıdan önemli şehir olan Hatay'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu bildirerek, Vali Doğan'a teşekkür etti.

Ziyarette, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Devrim Öztürk de yer aldı.

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