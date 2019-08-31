İTB’nin Zeytin Okulu’ndan yerinde eğitim

Türk tarımında kurulduğu 1891 yılından bu yana yeniliklere öncülük eden İzmir Ticaret Borsası (İTB) Borsa Akademi çatısı altında faaliyet gösterecek Zeytin Okulu ile yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyen bir eğitim platformunu hayata geçiriyor. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Bizler, yaptığımız her işin, o işin ehliyle birlikte yapılmasına, aklın ve bilimin öncülüğünde yol alınmasının gerekliliğine inanıyoruz. Her zaman bunu savunuyoruz. Nasıl ki akıllı tarım alanında Ege Üniversitesi ile birlikte çalışıyorsak, Borsa Akademi ve Zeytin Okulu konusunda da aynı yolu izledik” dedi. Kestelli, “Bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ile bir işbirliği protokolü imzaladık. Söz konusu protokol kapsamında, Zeytin Okulu’nda verilecek eğitim, teknik gezi ve tadım atölyeleri gibi faaliyetlerin tamamında Enstitü ile birlikte çalışılacak” diye konuştu.

HEDEFİMİZ UFKU GENİŞLETMEK

Öğrenmenin yaşı olmadığını belirten Kestelli, ‘’Artık insanlar iş hayatının dışında da hobiler arıyor, hatta hobi olarak başladığı yolda yeni bir profesyonel kariyere yöneliyor. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak hızlanan hayat, gelecekte insanların birden çok alanda kariyer yapmasını daha da kolaylaştıracak. Bu nedenle, artık eğitim öğrencilik yıllarıyla sınırlı kalmayıp hayatın tamamına yayılıyor. Sürekli bir öğrenme ve yenilenme evresindeyiz. Borsa Akademi fikri de bu çerçevede doğdu. Hedefimiz, tarım sektörünün ufkunu genişletmek, gıda, doğa ve çevre alanında entelektüel kapasiteye paydaşlarımızla birlikte katkı sağlamak” dedi.

ETKİSİNİ ARTIRACAĞIZ

Borsa Akademi’nin tarım faaliyetleri ile sosyal entegrasyonu sağlayarak ekolojik yaşam tarzını hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirme konusunda öncü rol oynayacağına inandıklarını belirten Işınsu Kestelli, zeytin ve zeytinyağının ülkemiz için oldukça önemli bir emtia olduğunu dile getirdi. Kestelli, “Biz de bu alanda bütüncül politikalar izliyoruz. Yakın geçmişte zeytin ve zeytinyağı tadım odamızı hizmete açtık. İki yıldır zeytinyağı sezon açılış töreni yapıyoruz. 2018 yılında ilk zeytin festivalimizi düzenledik. Zeytin Sineğine Karşı Olipe Tuzakla Mücadele Projesi’ni başlattık. Zeytin budama eğitimleri için ilk çalışmaları tamamladık. Zeytin Okulu ile sürecin eğitim ayağına da hız kazandıracağız. İmzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde şu anda müfredat ve program üzerinde çalışılıyor. Hedefimiz bu yılın eylül-ekim aylarında detaylı programı duyurarak eğitime başlamak. Ayrıca Zeytin Okulunu gezici hale getirip etkisini genişletmek de planlarımız arasında” ifadelerini kullandı.