İtirafçı astsubay FETÖ için nasıl yetiştirildiğini anlattı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski astsubay H.B. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer alan ifadesinde itiraflarda bulunan H.B, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.

H.B. ifadesinde 2013-2014 yıllarında Adana'da yapıya ait dershaneye gittiğini ve kendisine ismini "Kerim" olarak tanıtan bir kişinin ders çalıştırma teklifinde bulunduğunu aktardı.

"Kerim"in kendisini Adana'da bir öğrenci evine yerleştirdiğini belirten H.B, "Hamza isimli kişinin abilik yaptığı bu eve haftada ortalama 1 veya 2 gün gidiyordum. Kerim, bu eve gelerek benim durumumu takip ediyordu. İsmini Cihan olarak hatırladığım ve kendisi hakkında bilgi vermeyen kişi ise ara sıra eve gelerek benim kaç net yaptığımı sorar ve bir saatten az süre kalıp giderdi." ifadesini kullandı.

Daha sonra "Kerim" tarafından "Adil" kod adlı şahsın bulunduğu eve yerleştirildiğini ve iki öğrenciyle birlikte bir çalışma grubuna dahil edildiğini belirten H.B. şunları anlattı:

"Bizimle Adil kod adlı şahıs ilgileniyordu. Ders çalışmak için kaldığımız evde Fetullah Gülen'e ait videolar izletiliyordu. Bu eve gelen ismini hatırlamadığım 28-30 yaşlarında olan iki şahıs bana askeri okula gitmek isteyip istemediğimi sordular. Askeri okula gitmem halinde 'ima usulü ile namaz kılmamı ve oruç tutmamam gerektiğini' söylediler. Ben dönem sonunda bu evde her üçümüzün de artık askeri okullara hazırlandığımızı anladım."

Örgüt mensubu bu iki kişinin askeri okul mülakatları için de hazırlık yaptırdığını anlatan H.B. şöyle devam etti:

"Mülakat hazırlığı içerisinde 'heyecanlı olunmaması, sorulara net cevaplar verilmesi, abilerimiz sorulduğunda anlamamazlıktan gelinmesi ve 'Ne abisi' gibisinden tepkiler verilmesi gerektiği, Fetullah Gülen ile ilgili sorular sorulması halinde medya yoluyla kendisini duyduğumuzu, başka bilgimizin olmadığının söylenmesi' şeklinde telkinlerde bulundular."

Askeri sınav öncesi telefon hatlarını değiştirmişler

Aynı evde kaldığı üç arkadaşıyla askeri okul sınavlarına başvuruda bulunduklarını ve örgüt abilerinin bazı talimatlar verdiğini belirten H.B, "Abiler tarafından askeri okul sınavları öncesinde kullandığımız telefon hatlarını değiştirmemiz istendi. Bu talimat sonrası ben de yeni bir hat aldım ve kullanmaya başladım." ifadesini kullandı.

H.B. sınavlara girip başarılı olduğunu anlatarak, "Ben jandarma astsubay okulunu kazandım. Ankara'da intibak eğitimi 40 gün kadar sürdü. Bu süre boyunca kimseyle irtibat kurmadım. İntibak eğitimi bitmesi sonrası 10 günlüğüne Adana'ya döndüm. Adana'da Adil ile dışarıda buluştuk ve Adil'le birlikte yeni tanışacağım Mecit kod adlı kişinin evine gittik." itirafında bulundu.

Bu görüşmede kendisinden artık "Mecit" isimli örgüt abisinin sorumlu olduğunun bildirildiğini ifade eden H.B, şunları kaydetti:

"Mecit bana 'Adil'in beni görmek için Ankara'ya geleceğini, benimle telefonla irtibat kurulmayacağını, ilk buluşmada belirtilen yere gittiğimde Adil'i bir süre uzaktan takip etmemi ve Adil yanıma gelene kadar kendisine yaklaşmamamı' tembihledi. Mecit bana kendi cep telefonu numarasını vererek numarasını yazarken benim hatırlayacağım şekilde farklı olarak kodlamamı söyledi."

Ankara'ya döndüğünde ve belirtilen hafta sonunda "Adil" ile görüştüğünü aktaran H.B, daha sonraları da örgüt evlerine gittiğini belirtti.

H.B, eve gidiş gelişlerde çok dikkatli davrandıklarının altını çizerek, "Askeri okul sürecinde de gittiğimiz evde bize Fetullah Gülen'le ilgili sohbet yaptılar. Belirtilen adrese giderken benden sorumlu olan kişiyi uzaktan takip ediyordum. Jandarma astsubay okulunda bana 'Harun' kod adı verildi." ifadesini kullandı.

Örgütün gizli haberleşmede kullandığı Bylock, Eagle, Kakao Talk gibi programları kullanmadığını öne süren H.B. örgüt içerisinde bulunmaktan pişmanlık duyduğunu dile getirdi.