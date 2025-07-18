İtirafçı İmamoğlu'nu ele verdi! Bakanlık bankamatikçiler için harekete geçti

İstanbul'da, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin'in, "KİPTAŞ projelerinde çok sayıda CHP üyesinin sigortalandığı ve işe gitmemelerine rağmen maaş ödendiği" itirafları üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlatarak iddiaların incelenmesi için müfettiş görevlendirdi. Yapılan ilk belirlemelerde Adem Soytekin'in işaret ettiği KİPTAŞ projelerinde işe gitmeden maaş alan isimlerin CHP delegelerinin yakınları ve Ekrem İmamoğlu için sosyal medyada destek kampanyası yürüten "Trol" ekipleri olduğu öğrenildi.

Bakanlık kaynaklarından teyit edilen bilgiye göre; inceleme için görevlendirilen müfettişler, KİPTAŞ projelerinde SGK kaydı bulunanları tek tek sorgulayacak. Farklı metotların da uygulanacağı sorgulama ve incelemelerin sonucunda, söz konusu isimlerin işe gidip gelmedikleri belirlenecek. Öte yandan yapılan ilk belirlemelerde, Adem Soytekin'in işaret ettiği kişilerin, CHP delegelerinin yakınları ve Ekrem İmamoğlu için sosyal medyada destek kampanyası yürüten "trol" ekipleri olduğu öğrenildi.

SOYTEKİN İTİRAF ETTİ

İmamoğlu İnşaat'ta sıvacıyken ihalelerle milyarlık bir iş insanı haline getirilen ve İmamoğlu'nun para kasası olduğu suçlamasıyla tutuklandıktan sonra itirafçı olan Adem Soytekin ifadesinde tüm KİPTAŞ projelerinde İBB'den bildirilen isimlerin SGK girişlerinin yapıldığını ve bu kişilere işe gelmedikleri halde maaş ödendiğini söyledi. Soytekin ifadesinde: "KİPTAŞ'ın şuan yapmış olduğu tüm şantiyelerde işe gitmeyen ancak maaş alan birçok CHP üyesi kişi SGK'lı olarak müteahhitlere işe aldırılmaktadır.

Benim yaptığım projelerde de bu şekilde maaş ödemeleri tarafıma yaptırıldı. Bu isimleri ve maaş bordrolarını Cumhuriyet Başsavcılığınıza bildireceğim. Bu isimleri bize Ali KURT bildirmekteydi. Onun bildirmesi sonrasında bu şahısların işe girişleri yapılmaktaydı. Bunun dışında benim yapmış olduğum başka işlere de İBB'nin farklı birimlerinden gelen talepler doğrultusunda bu şekilde kişilerin SGK girişleri yapılmıştır. Şu an hatırladığım kadarıyla Bahçelievler muhtarının kızı veya eşi bizim yapmış olduğumuz otopark işinde yaklaşık 1.5 senedir SGK'lı olarak gözükmektedir ancak kendisini hiçbir suretle tanımıyorum, işe gelmemiştir. Bunu benim genel müdürüm olan Bülent'e İBB'den ilettiklerini biliyorum" dedi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Sabah'ın haberine göre, Soytekin'in itiraflarının basına yansıması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuya ilişkin resen soruşturma başlattı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİPTAŞ) bünyesindeki işyerlerinde sahte sigortalı bildirimleri yapıldığı, işe gitmemelerine rağmen kendilerine maaş ödemesi yapılan çok sayıda CHP üyelerinin bulunduğu, bu kişilerin bildirimlerinin ve ücret ödemelerinin müteahhitlere yaptırıldığı yönündeki iddialar üzerine; Konunun incelenmesi amacıyla müfettişlerin görevlendirildiği öğrenildi.

TROLLER VE DELEGELER

Yapılan ilk belirlemelerde Adem Soytekin'in işaret ettiği KİPTAŞ projelerinde işe gitmeden maaş alan isimlerin CHP delegelerinin yakınları ve Ekrem İmamoğlu için sosyal medyada destek kampanyası yürüten "Trol" ekipleri olduğu öğrenildi. Görevlendirilen müfettişlerin bu isimleri farklı metotlar uygulayarak sorgulayacakları ve işe gidip gelmediklerinin bu yolla belirleneceği belirtildi.

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