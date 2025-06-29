İtirafçı kuzen İBB'deki kirli tezgahı anlattı! Parayı kaçırdıkları ülkenin ismini verdi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında itirafçı olarak etkin pişmanlıktan faydalanan Berat Çağrı Kapki'nin ifadesi ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olan tutuklu reklamcı iş adamı Murat Kapki'nin kuzeni Berat Çağrı Kapki, ilk ifadesini avukatının tehdidiyle baskı altına verdiğini söyledi ve bomba ifşaatlarla dolu yeni ifade verdi.

Sabah'ın haberine göre, Berat Çağrı Kapki'nin ifadesi şu şekilde:

AVUKATIM BENİ TEHDİT ETTİ

"Ben 26/05/2025 tarihinde vermiş olduğum ifadeyi tamamen baskı ve tehdit altında verdim. Bu nedenden dolayı gerçekleri savcılığınıza söyleyemedim. İfademi avukatsız olarak vermek istiyorum. Şöyle ki biz emniyette gözaltında bulunduğumuzda yanıma Selcen isimli avukat geldi. Bana kendisinin Feyza Kapki (Murat Kapki'nin eşi) ve Serkan Balbal (Murat Kapki'nin yakın arkadaşı) tarafından gönderildiğini söyledi. Hiçbir şey bilmediğimi, sadece para çektiğimi söyleyebileceğimi söyledi. Bunları söylemem için bana baskı kurdu, tehdit etti.

VALİZLERİN İÇİ PARA DOLUYDU

Ferko isimli iş yerine ve Murat Kapki'ye ait Acankent'te bulunan villaya götürdüğüm valizlerin içinde kuru temizlemeden gelen giysiler olduğunu söylememi tembihledi. Halbuki bu valizlerin içleri para doluydu. Gözaltındayken Şeyhmus Sarıboğa'nın, Güngör Gürman'ın ve benim ifademi Selcen isimli avukat organize etti. Avukatlara güvenmediğim için bu ifademi avukatsız olarak vermekteyim.

GİZLİ BÖLMEDEKİ PARALAR DÖVİZE, DÖVİZLER KURYELERE

Bankalardan çekilen nakit paraları elden teslim alıp Ferko Plaza'da bulunan Murat Kapki'nin şirketine ve Acarkent'te bulunan villasına birçok kez götürdüm. Ayrıca Ahmet Çiçek isimli şahsın ifadesinde de bahsettiği üzere Murat Kapki'nin Ferko Plaza'da bulunan odasında gizli bir bölme vardı. Bu bölmede bir dolap bulunuyordu. Bu dolabın kapısı açıldığında içeride yaklaşık 1,5 metrekare büyüklüğünde ve 1,5 metre uzunluğunda bir kasa vardı. Paraları bu kasada tutardı. Murat Kapki, ofise gelen bu nakit paraların büyük bir bölümünü dövize çevirerek genelde dolar alırdı. Şirkette çalışan Sinan Sepetçi, dövizcileri ofise çağırırdı ve bu suretle dövizler teslim alınarak paralar kuryelere verilirdi.

ACARKENT'TEKİ PARALARI MURAT'IN EŞİ FEYZA KAPKİ KORUYOR

Murat Kapki'nin Acarkent'te oturduğu B209 numaralı villasında da aynı şeklide bir metre büyüklüğünde iki adet kasa bulunurdu. Sahte faturalarla nakde çevrilip aklanan paraların büyük bir bölümü Acarkent'teki villaya, Feyza Hanım'ın himayesine gönderilirdi. Murat Kapki, gözaltına alındıktan sonra Murat Kapki'ye ait bütün şirketlerin yönetimi resmi olarak olmasa bile fiili olarak Feyza Kapki ve Serkan Balbal'a geçti. Önceki ifademde her ne kadar Ahmet Çiçek ve yanında çalışan Furkan Yalçınkaya'yı tanıdığımı söylemesem de bu iki şahısla sık sık Ferko Plaza'da bulunan şirkete gelirlerdi. Bu sebepten dolayı her ikisini de, ayrıca bankadan beraber para çektiğimiz için yakinen tanırım.

EŞİM MURAT KAPKİ'NİN FİNANSÇISIYDI

Elif Kapki ile Murat Kapki'nin yanında sekreter olarak çalıştığından dolayı tanıştık. 2024 senesinin Kasım ayında ise evlendik. Elif, Murat Kapki'nin talimatıyla bazı bankasal ve finansal işlerini takip ederdi. Bankalardan nakit çekilen paraların ne zaman çekileceğini, kim tarafından çekileceğini kendisi organize ederdi fakat kendisi bu paraların suçla alakalı olduğunu bilmezdi.

OPERASYONDAN SONRA PARALARI KAÇIRDILAR

Serkan Balbal isimli şahıs ile Murat Kapki, yaklaşık 4-5 yıldır arkadaştırlar. Gözaltına alındıktan sonra ise yukarıda bahsettiğim üzere şirketlerin yönetimini Feyza Kapki ile birlikte yürütmekteydiler. Suçtan kazanarak aldıkları birçok menkul ve gayrimenkulü Murat Kapki hakkındaki bu soruşturmayı öğrendikten sonra kaçırdılar. Beykoz Acarkent'te oturdukları B209 numaralı villayı Murat Kapki, Serkan Balbal'ın adına yaptı. Suçtan akladığı nakit parayı Serkan Balbal'a elden vererek Serkan'ın, Murat Kapki'nin hesabına göndermek suretiyle devrini gerçekleştirdiler. Yani resmiyette Serkan, Murat Kapki'ye para vermiş gibi göründü. Halbuki Serkan bu parayı zaten elden teslim almıştı.

ŞİMDİ PARALAR FEYZA KAPKİ'DE TOPLANIYOR

Serkan Balbal, Murat Kapki'nin kasası konumundaydı. Murat Kapki gözaltına alındıktan sonra Ferko'da bulunan şirkete nakit para gelmezdi. Bu süreçte paraların hepsi Acarkent'te bulunan villaya götürülerek Feyza Kapki'de toplanırdı. Bu paraları Feyza Kapki'ye genelde Şeyhmus Sarıboğa götürürdü. Feyza Kapki ise bu paraları Serkan Balbal'a verirdi. Yani Serkan Balbal, Murat Kapki'nin kasası konumundaydı.

PARALAR JP MORGAN İLE ABD'YE KAÇIRILDI

Serkan Balbal'ın bu paraları ne yaptığını bilmiyorum fakat Murat Kapki'nin kendine ait bir kısım parayı JP Morgan vasıtasıyla ABD'ye götürdüğünü biliyorum. Son iki yıldır Murat Kapki, Nişantaşı'nda bulunan Ersan Diamond isimli saatçiye sıklıkla giderdi. Burada Ersan isimli şahıstan saat alırdı, bazen de satardı fakat gözaltına alınmadan önceki 3-4 aylık dönemde Ersan'a değerli tablo satmaya başladı. Murat Kapki'nin Acarkent'te bulunan villasında yaklaşık 45-50 tane tablo vardı. Bu tabloların hepsi çok değerliydi. Tanesi yaklaşık 100.000,00 USD değerinde tablolardı. Evin duvarları tamamen bu tablolarla doluydu. Duvar neredeyse hiç görünmezdi.

OPERASYONDAN ÖNCE MİLYONLUK TABLOLARI ŞİŞLİ'YE GÖTÜRDÜK

Murat Kapki gözaltına alınmadan yaklaşık 1-2 ay önce bu tabloları evden toplamamızı söyledi. Şirketten gelen elemanlarla birlikte Teşvikiye Fırın Sokağı'nda bulunan Nişart isimli tablo satan galericiye götürdük. Buranın hemen karşısında bulunan apartmanın en üst katındaki depoya yaklaşık 45-50 adet tabloyu istifleyip yerleştirdik. Bu Nişart isimli iş yerinin sahibi Ali isimli şahıs Acarkent'teki villadan tablolar taşınırken orada bulunuyordu. Depoya taşınana kadar da taşımaya eşlik etti. Bu tabloların taşındığı esnada Güngör Gürman, Şeyhmus Sarıboğa, soyadını bilmediğim ufuk isimli şahıs, Ufuk'un yanında ismini bilmediğim 4-5 kişi daha vardı. Bu şahısların hepsi Murat Kapki'nin BFK isimli şirketinde çalışan elemanlardır.

ARSALAR FERRARİLER HAVADA UÇUŞTU

Murat Kapki gözaltına alınmadan yaklaşık 2 ay kadar önce Marmaris Bozburun'da Serkan Balbal ile birlikte bir arsa satın aldılar. Bu arsayı benim üzerime yaptılar. Daha sonra ise bu arsayı Serkan Balbal'ın üzerine devrettim. Murat Kapki ile Serkan Balbal, aralarındaki para alışverişini sanki bir borç ilişkisi varmış gibi kurgulamaktadırlar. Muhtemelen ifadeye çağrıldığında birbirimizden borç aldık verdik minvalinde beyanlarda bulunacaklardır. Yine Murat Kapki, bir adet Ferrari marka aracı benim adıma yaptı. Kendisi gözaltına alınmadan yaklaşık 3 ay önce ABD'de bulunmaktayken Ferrarisini ismini bilmediğim bir şahsa sattı. Benim adıma gözüktüğü için hesabıma gelen 21 milyon TL'yi Murat Kapki'nin talimatıyla onun hesabına gönderdim.

TEKNESİNİ YUNANİSTAN'A KAÇIRDI

Murat Kapki tutuklandıktan sonraki süreçte ise kız kardeşinin kocası olan Enes Kant'ın üzerine Lotus marka bir aracı devretti. Murat Kapki'nin bir galericiden alacağı vardı. Alacağına karşılık olarak galerici nakit para veremediğinden dolayı bu Lotus marka aracı Enes'in adına yaptılar. Arabayı da Serkan Balbal'ın tanıdığı Levent veya Etiler'de bulunan adını bilmediğim bir galeriye çektiler. Bu soruşturma sürecinde Murat Kapki, teknesini eşi Feyza Kapki'nin adına devretti, tutuklandıktan sonraki süreçte ise bu tekneyi Tarık isimli kaptan ile Yunanistan'ın Kos adasına kaçırdılar.

AVUKATLARIN YARDIMIYLA PARA AKLADI

Murat Kapki gözaltına alınmadan önce Zeynep Tezcan isimli avukatın adına 4 adet gayrimenkulün devrini mal kaçırmak için yaptılar. Zeynep Tezcan, Murat Kapki'nin çok eski tanıdığıdır. Zeynep Tezcan, bahsettiği gibi bu gayrimenkulleri avukatlık ücreti olarak almamıştır, bizzat mal kaçırılmasına yardım etmek amacıyla devrini almıştır. İsmail Kaan isimli şahsa da 8 adet gayrimenkul devri gözaltı sürecinden önce gerçekleştirilmiştir. Murat Kapki tutuklandıktan sonraki süreçte Murat Kapki tüm işlerini kurmuş olduğu YBB Medya AŞ isimli firmaya kaydırmaya başladı.

ŞİRKETLERİN HEPSİ MURAT KAPKİ'YE BAĞLI

01/02/2025 tarihinde Alemdağ'da bulunan BFK şirketinin içerisinde bulunan kasadan para dolu 3 valiz çıkarmışlar. Bu paraları da Serhat Kapki arabasıyla Murat Kapki'nin Acarkent'teki evine götürmüş. Serhat Kapki, BFK isimli şirketin genel müdürüdür. Şirkette bulunan kasanın şifresini de Serhat Kapki bilmektedir. Sim Medya, BFK, Kapki Medya, MSO, SMO isimli şirketler her ne kadar başkalarının adına resmiyette görünse de bu şirketlerin hepsinin sahibi Murat Kapki'dir. Murat Kapki, bu şirketlerde tek söz sahibidir. Zaten sektörde de herkes bu şirketlerin Murat Kapki'nin olduğunu bilir ve tüm pazarlıkları, ticari görüşmeleri Murat Kapki ile yaparlardı.

EMNİYETE TAHSİSLİ ÇAKARLI ARAÇ KULLANIRDI

Murat Kapki, emniyete tahsisli çakarlı bir araç kullanırdı fakat bu aracın kimin adına tahsisli olduğunu bilmiyorum. Bu araçla da zaman zaman nakit para taşırdık. Ben amcamın oğlu olan, aynı zamanda çalıştığım yerde patronum olan Murat Kapki'nin talimatıyla ve zorunda kaldığım için bazı bankasal işlemleri yaptım."

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