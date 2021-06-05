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İtirafçı oldu: Fethullah Gülen terör örgütünün lideridir

MİT tarafından yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in İfadesinde itirafçı olmak istediği ve 'Fethullah Gülen terör örgütünün lideridir' dediği ortaya çıktı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 17:25 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 17:30
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FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, "Fetullah Gülen terör örgütünün lideridir" dedi. "Örgütte psikolojik ümitsizlikler başladı. Örgütten kopmalar yaşandı" açıklamasını yaptı.

TRTHaber'in haberine göre; Kenya'da yakalanıp ABD'nin girişimiyle serbest kaldığı ortaya çıktı. Yeğen Gülen, örgüt içindeki birçok kritik isimle ilgili bilgi paylaştı. Yeğen Gülen, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

"Gülen terör örgütünün lideridir"

Selahaddin Gülen, Türkiye'den örgüte eleman kazandırılmasında oranın azaldığını belirtti. İfadesinde, Fetullah Gülen'in kim olduğu sorusuna Selahaddin Gülen, "Bu şahıs benim amcamdır. Her ne kadar örgüt içinde niyetinin kötü olmadığını göstermek istesede işin arkasında Terör Örgütünün lideri olduğunu artık söyleyebilirim" dedi. Örgüt içerisinde bunun farkına varamadığını söyleyen Gülen, "Ancak şimdi görüyorum ki Fetullahçı Terör Örgütünün lideridir" açıklamasını yaptı.

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