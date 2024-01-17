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İtirafçı terörist her şeyi anlattı! ABD'den PKK'ya her ay milyonlarca dolar para

Terör örgütü PKK'dan kaçan teröristin itirafları sözde müttefik ABD'nin teröre verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi. İtirafçı terörist T.B, ABD'nin PKK'ya “yardım” adı altında her ay 12 milyon dolar nakit para verdiğini söyledi.

Yeni Şafak17 Ocak 2024 Çarşamba 09:32 - Güncelleme:
İtirafçı terörist her şeyi anlattı! ABD'den PKK'ya her ay milyonlarca dolar para
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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar devam ederken, ikna edilerek, teslim olan teröristlerin verdiği ifadeler, terörün finansmanı konusunda ilginç gerçekleri ortaya çıkarıyor. Irak'ın Süleymaniye kentinden kaçarak Türkiye'ye ulaşan örgüt üyesi terörist T.B.'nin güvenlik güçlerine verdiği ifadeye Yeni Şafak ulaştı. T.B'nin verdiği bilgilere göre ABD, istihbarat desteğinin yanı sıra örgüte "yardım" adı altında her ay 12 milyon dolar nakit para veriyor.

PARA BAYIK'IN KONTROLÜNDE

Yeni Şafak'ın haberine göre, T.B, ABD'nin özellikle Türkiye'nin hava harekatı istihbaratını veren ABD'nin, örgüte her ay 12 milyon dolar nakit para verdiğini söyledi. T.B. verilen paranın terörist başı Cemil Bayık'a bağlı örgütün sözde genel maliye birimi sorumlusu Alişer kod adlı terörist tarafından kontrol edildiğini itiraf etti. ABD tarafından verilen nakit para, örgüt mensuplarına seviyelerine göre 50-100-120 ve 150 dolar olarak belirlenen maaşlar şeklinde dağıtıldı.

FRANSA BAŞI ÇEKİYOR

Terör örgütüne yurt dışından da para geldiğini aktaran terörist T.B., özellikle Avrupa'da sözde "halk" adına toplanan yardım kampanyalarından gelir temin ettiklerini söyledi. Fransa'nın sadece güneydoğu bölgesinde PKK için yılda iki milyon euro toplandığı tahmin ediliyor. Paris'te de "devrim vergisi" adı altında haraç toplandığı belirtildi.

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