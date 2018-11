İtirafçılar FETÖ'nün 'misafirhaneleri'ni anlattı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, örgütün çeşitli mahallelerdeki "birim misafirhaneleri"ne operasyon düzenleyerek, bu evleri deşifre etti.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, 17-25 Aralık süreci sonrasında örgütün mahrem imamlarının yakalanmalarını engellemek, öğrenci devirlerini gerçekleştirmek, il dışından duruşma için kente gelen FETÖ/PDY sanıklarının ve sanık yakınlarının konaklaması amacıyla kullanılan "birim misafirhaneleri"nde, örgütün yöneticilerinin görüşmeler gerçekleştirdiğini belirledi.

Soruşturma kapsamında, örgütün yapılanmaya başladığı dönemlerden itibaren illerin maddi koşullarına göre açılan "birim misafirhaneleri"nin, 17-25 Aralık sürecinden sonra tüm illerde açılmasının zorunlu tutulduğu da tespit edildi.

TEM Şubesi ekipleri, bu evlerin anahtarlarının bazı öğretmenler, müdür yardımcıları ve müdürlerde bulunduğunu belirledi. Sivas'ta bulunan "misafirhane"nin anahtarının bir okulda müdür olarak görev yapan "İbrahim" kod adlı İ.G'de olduğunu tespit eden ekipler, hassas yerlerde görev yapan üst düzey rütbeli personel ile burada görüşmeler gerçekleştirildiği bilgisine de ulaştı.

Ekipler, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinden bağımsız olarak kullanılan "misafirhaneler"de gizli işlerin görüşüldüğünü ve örgüt yöneticilerinin konakladığını da tespit etti.

Firari sanık İ.G'nin yardımcısı "Kemal" kod adlı E.Ş. bu kapsamda gözaltına alındı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, tutuksuz yargılanan eski öğretmen E.Ş, "birim misafirhaneleri"nin işleyişini ve kullanım amacını anlattı.

E.Ş, özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra zorunlu tutulan "birim misafirhaneleri"nin müdürlüğünü, örgütün jandarmadaki rütbeli askerlerden sorumlu bölge mahrem imamı "İbrahim" kod adlı firari sanık İ.G'nin yürüttüğünü itiraf etti.

- "Ölü gibi hareket edin" talimatı

"Birim misafirhaneleri"nde öğrenci devirlerinin de gerçekleştirildiğini belirten E.Ş, şu bilgileri paylaştı:

"Örgüt yöneticileri arasında görüşmeler gerçekleştirmek ve müdürlük kapsamında gerçekleştirilen toplantıların yapılması amacıyla her ilin bütçesine göre misafirhane diye tabir edilen evler açılmaya başlandı. Öğretmenler ile buluşma yerleri genellikle misafirhane oluyordu. Örgüt üyelerine, 17-25 Aralık'tan sonra tamamen 'ölü gibi hareket edin hatta eşlerinize bile biz artık bu işleri bıraktık imajı verin' diyorlardı. Her şey donduruldu, çünkü her gün operasyonlar oluyordu, bu da insanları tedirgin ediyordu. 17-25 Aralık olaylarından sonra İbrahim kod adlı İ.G, ABD'ye örgüt elebaşısıyla görüşmeye gitti. Dönüşünde bana SHU programı üzerinden mesaj atarak 'Sivas jandarma birim öğretmenlerini bir araya topla' dedi. Huzur Mahallesi TOKİ'deki adrese, söylediği isimleri çağırdım. İ.G, ABD'de örgüt liderinin yanında kaldığı süreçte yaşadıklarını ve hissettiklerini anlattı. Bu esnada bir çanta açtı ve örgüt liderinin daha önce de kullanmış olduğu atlet, gömlek ve havluları çıkartarak, 'ABD'den size bir şey getiremedim ama onun güzel kokularını getirdim' dedi. Bu getirdiği atlet, gömlek ve havluların ne kadar güzel koktuğunu söyledi."

Örgütün jandarma bölge imamı İ.G'nin kaçmadan önce "misafirhane"yi etkin olarak kullandığını ve örgüt üyeleriyle burada görüştüğünü belirten E.Ş, bu yerde, FETÖ/PDY davası için il dışından gelen sanıkların ve sanık yakınlarının konakladığını, yeme, içme gibi ihtiyaçlarını giderdiğini aktardı.

FETÖ/PDY sanıklarının avukat masraflarının da "misafirhane müdürü" İ.G. tarafından karşılandığını belirten E.Ş, parası olmayan sanık ve yakınlarına da harçlık verildiğini anlattı.

- Deşifre olmamak için misafirhaneyi taşımışlar

Bir başka itirafçı tutuksuz sanık eski öğretmen İ.D. ise ifadesinde, "misafirhane"nin kirasının, E.Ş. ve M.K. tarafından ödendiğini dile getirerek, "Huzur TOKİ'deki misafirhane, 15 Temmuz 2016 tarihinden hemen sonra E.Ş. tarafından boşaltılarak, Üniversite TOKİ'de bulunan bir yere taşındı. Misafirhanede E.Ş. ve İ.G. kendilerine bağlı şahıslarla görüşmelerini gerçekleştirirlerdi." ifadesini kullandı.