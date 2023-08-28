İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2023 Pazartesi / 12 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5619
  • EURO
    28,7616
  • ALTIN
    1634.97
  • BIST100
    7912.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

İTO Başkanı Avdagiç'in acı günü

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in 93 yaşındaki annesi Suada Avdagiç, bu sabaha karşı vefat etti.

IHA28 Ağustos 2023 Pazartesi 10:15 - Güncelleme:
İTO Başkanı Avdagiç'in acı günü
ABONE OL

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 1930 yılında Hersek doğan Suada Avdagiç, gençliğinde Aliya İzetbegoviç'in liderliğinde kurulan 'Mladi Muslimani'nin (Müslüman Gençler Kulübü) katılmış, bu sebeple 18 ay hapis yatmıştı. Lise eğitimi sonrası tıp fakültesine kaydolan Suada Avdagiç, Tito rejiminin baskısıyla fakülte değiştirip hukuk okumuştu.

Bosnalı lider Aliya İzetbegoviç'in kurduğu Mladi Müslimani'nin kendisi gibi üyesi olan Eşref Avdagiç ile 1955'te evlenen Suada Avdagiç ve ailesi, komünist yönetimin baskılarından dolayı Yugoslavya'yı terk ederek önce Almanya'ya ardından Türkiye'ye gelmişlerdi. Suada ve Eşref Avdagiç çiftinin bu evlilikten Şekib ve Halid adında iki erkek ve Fatma adında da bir kız çocuğu doğmuştu.

Şekib Avdagiç'in babası, Suada Avdagiç'in eşi Eşref Avdagiç da 1984 yılında vefat etmişti.

Suada Avdagiç'in cenazesi, yarın (29 Ağustos Salı günü) Pendik'te ikindi namazının ardından 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

  • Şekib Avdagiç
  • İTO Başkanı
  • Suada Avdagiç

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.