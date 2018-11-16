Ahmet Türk, CHP ile resmi olmayan bir ittifakın olacağını itiraf etti

CHP ile Kandil’in partisi HDP arasındaki örtülü Yerel Seçim ittifakı açığa çıktı. CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen HDP’nin güçlü isimlerinden Ahmet Türk, resmi olmayan bir ittifak olacağını dile getirdi.

Türk, Kılıçdaroğlu’nun görüşme esnasında sözlerini ‘onayladığını’ kendisine karşı çıkmadığını belirtti. HDP’den gelen tepkiler üzerine Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu ile bir kurum adına görüşmediğini kaydetti.

Yerel Seçim’de resmi ittifakın mümkün olmadığını hatırlatan Türk, ‘ancak’ diyerek “Birçok yerde o ilin yönetimini değiştirecek bir güç varsa, onu doğru kullanmak gerekir” sözlerini sarf etti. Ahmet Türk, HDP’de aktif siyaset yapmasa da, seçmen üzerinde etkisi olduğunu hatırlattı.

(Dirilişpostası)