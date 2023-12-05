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İttifak cevabı sonrası İYİ Parti'de istifa

İYİ Parti Genel İdare Kurulu, yerel seçim için CHP ile işbirliği teklifine 'hayır' diyerek seçime tek başına gireceğini duyurdu. Bu karar sonrası İYİ Parti eski Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın partisinden istifa ettiğini açıkladı.

5 Aralık 2023 Salı 08:29 - Güncelleme:
İttifak cevabı sonrası İYİ Parti'de istifa
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İYİ Parti Genel İdare Kurulu, yerel seçim için CHP ile işbirliği teklifine hayır diyerek seçime tek başına gireceğini duyurdu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan, İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu 'Toplantımızda hemen hemen tüm GİK üyemiz görüşünü ortaya koymuş ve sonra oylamaya geçilmiştir. Yapılan oylama neticesinde GİK 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır.. Seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak, iyi belediyecilik parolası ile milletimize hizmet etme sorumluluğumuzu onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimize, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum.' dedi.

İYİ PARTİ'DE İSTİFA

İYİ Parti'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'işbirliği' teklifini reddetme kararı sonrası parti içinden ilk istifa geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti eski Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın GİK kararını gerekçe göstererek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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