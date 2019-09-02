İYİ Parti Denizli il yönetimi istifa etti

Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Bozkurt, bir süredir Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile aralarında bir takım yönetimsel farklılıklar oluştuğunu belirtti.

Parti içinde demokrasi ve kurulların tam çalışmasını, istişare esasının dikkate alınmasını istediklerini ancak bugüne kadar görüşmelerin olumlu netice yaratmadığını ifade eden Bozkurt, kongre kararı alınmaması sonrası yaşananların kendilerini istifa noktasına getirdiğini bildirdi.