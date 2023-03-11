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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlale'den çok konuşulacak itiraf: Muhalif kanallar bize kapılarını kapattı

Altılı Masa'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının belirlenme sürecinde yaşananlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, o süreçte muhalif medyada kapıların kendilerine kapatıldığını açıkladı.

11 Mart 2023 Cumartesi 07:42 - Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlale'den çok konuşulacak itiraf: Muhalif kanallar bize kapılarını kapattı
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Altılı Koalisyon 12. toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasının ardından büyük bir kriz çıkmıştı. Türk siyasi tarihindeki en büyük kaoslardan birine neden olan gelişme Meral Akşener'in sert sözlerle yüklendiği ve kendisine dayatmada bulunduğunu dile getirdiği Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna olmasıyla şimdilik rafa kalktı.

AKŞENER, YAVAŞ-İMAMOĞLU FORMÜLÜYLE MASAYA DÖNDÜ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olma formülüyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna olan Akşener'e muhalif medyada ise ağır şekilde yüklenildi.

CHP'Lİ MEDYA İYİ PARTİ'YE KAPILARI KAPATTI

Daha önce sık sık kanallarına ve medya organlarına İYİ Partilileri konuk eden ve propoganda yapmalarına izin veren CHP'ye yakın medya bir anda İYİ Parti ve Akşener'e kapıları kapattı.

"AK PARTİ'Yİ ELEŞTİRİNCE ÖVEN KANALLAR ŞİMDİ KAPIYI KAPATTI"

Bu durum nedeniyle İYİ parti cephesinde oluşan rahatsızlık ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale tarafından dile getirildi. Ümit Özlale tam anlamıyla bir sansüre uğradıklarını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı "Daha önce bize devamlı kapılarını açan, AK Parti'yi eleştirdiğimizde bizi devamlı öven muhalif kanalların bize nasıl bir anda kapıları kapattığını üzülerek gördük." dedi.

"HİÇBİR İYİ PARTİLİ EKRANA ÇIKMAYACAK"

Bu süreçte kendilerini savunma haklarının bile muhalif kanallar tarafından engellendiğini aktaran Özlale şunları ekledi: Çok seyredilen bir muhalif kanalda isim vermeyeceğim ama 'Hiçbir İYİ Partili çıkmayacak' dendi.

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