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İYİ Parti içerisinde soğuk rüzgarlar esiyor! Salon bir anda buz kesti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu kabul eden İYİ Parti (İP) içerisinde soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Meral Akşener'in grup toplantısında 'Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır.' demesinin ardından salon buz kesti. Salonda bulunan İP'li üyelerin zoraki alkış ve yüz ifadeleri kameralara yansıdı.

16 Mart 2023 Perşembe 00:35 - Güncelleme:
İYİ Parti içerisinde soğuk rüzgarlar esiyor! Salon bir anda buz kesti
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6'lı Masa Cumhurbaşkanı adayını seçse de aralarındaki kriz perde arkasından hala sürüyor. İP lideri Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için diretmiş ancak sonuç alamamıştı.

İYİ PARTİ İÇERİSİNDE SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR!

İYİ Partili kurmaylar ise masaya tekrar dönülmesinin ardından sessizliğe gömülse de Kılıçdaroğlu'nun adaylığından memnun olmadıkları kamuoyunca biliniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Tüm bu yaşanan tartışmaların gölgesinde İP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener, "Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır." sözlerini kullanırken parti sıralarından gelen az alkış ve memnuniyetsiz ifade dikkat çekti.

İSTİFA İDDİALARI GÜNDEMDE

Özellikle, son günlerde partisinden istifa edeceği konuşulan Yavuz Ağıralioğlu kameralara böyle yansıdı.

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