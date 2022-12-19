İYİ Parti İlçe Başkanı ile çok sayıda kişi AK Parti'ye katıldı!

AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanlığı'nca Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısı öğretmenevinde gerçekleştirildi. Divan heyetinin oluşturulması, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, yaptığı selamlama konuşmasında 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilçede en yüksek oyu alarak Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı yapacaklarını söyledi. Yapımına 2004 yılında başlanan Ereğli-Devrek karayolunu 2023 Mayıs ayı sonuna kadar bitirme aşamasına getireceklerini belirten Bozkurt, hükümet konağı ile emniyet müdürlüğü hizmet binası projesinin yapımına da başlandığını söyledi. 2006 yılından bu yana kirada bulunan Ağız ve diş Sağlığı Merkezi'nin yapımına da başlandığını belirten Bozkurt, "Kdz. Ereğli'ye yapılacak cezaevi projesi Subaşı bölgesini ayağa kaldıracak. bin 400'e yakın çalışanı olacak. 2023 yılı yatırım programına alınmış durumda." dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı isim vermeden eleştiren Başkan Bozkurt konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; "Birileri belediye meclis toplantılarını basın toplantılarına çevirip proje anlatmıyor sadece konuşuyor. Biz burada icraat anlatıyoruz. Biz burada sadece yapımına başlanan ve başlama aşamasına gelen projeleri sizlerle paylaşıyoruz. Kdz. Ereğli Özel eğitim Kurumu'nun ihalesinin ne zaman yapılacağı Pazartesi yada Salı günü belli olacak. Türkiye'de Konya'dan sonra bu proje Kdz. Ereğli'de 10 bin metre kare üzerine hayata geçecek. Gündüz engelli bakım merkezini hayata geçiriyoruz, oda 2023 yatırım programına alınacak. Kdz. Ereğli'ye bin 500 öğrenci kapasiteli iki ayrı yurt yapımı da 2023 yılı yatırım programına alınmış durumda. Kdz. Ereğli'ye 100 adet konut yapılacak. İlçemizde yeni alanlar bulduk, talep çok fazla. İnşallah ilçemize daha fazla konut yapmasını sağlayacağız. Çevre yolunun projesi yapıldı, inşallah 2023 yatırım programına alınacak. Kdz. Ereğli Eğitim Kampüsü projesi temel atma aşamasına geldi. Bizim Kdz. Ereğli olarak olmazsa olmazımız talep gören bir fakülteyi ilçemize kazandırmak."

Programda AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Muammer Avcı, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'da birer konuşma yaptı. Toplantıya, AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, kademe, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda partili katıldı.