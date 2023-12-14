6'li masanın dağılmasının ardından İYİ Parti ile CHP arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a eleştirilerle hedef alırken tartışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu iki ismin cumhurbaşkanlığı seçimi sürecindeki tutumlarına da tepki gösteren Akşener, "Keşke onlar olmayaydı da ben olaydım." ifadelerini kullanmıştı.

"İMAMOĞLU İBB MECLİS ÜYELERİ ÜZERİNDEN OPERASYON ÇEKTİ"

İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Akşener'in talebiyle istifa etmişti. Sarı, daha sonra yapılan seçimde yeniden aynı göreve geldi. İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, "İmamoğlu'nun İBB Meclis üyeleri üzerinden operasyon çektiğini" öne sürdü. Koca, "Operasyonun büyüğü 31 Mart'ta olacak Sayın Eş Başkan. Seni başkan seçtirtmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"DEFALARCA ELİNDEN TUTTUK" İTİRAFI

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aslıhan Elibol da İmamoğlu'na tepki gösterdi. Elibol, "Hata bizde ki Beylikdüzü sınırları dışına çıkamayacak adamın, kendi genel başkanı bile sahip çıkmazken, nice falsosuna rağmen defalarca elinden tuttuk" ifadelerini kullandı.

RIDVAN UZ'DAN İMAMOĞLU GÖNDERMESİ



Sosyal medyadan paylaşım yapan Özkan'a, İYİ Partili Rıdvan Uz'dan Ekrem İmamoğlu göndermeli tepki geldi. Uz, "Tercihlerini Ekrem Bey'in kayığına binerek seçersen istikametini de öyle belirlersin." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Uz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Oturduğunuz koltuklar millete hizmet koltuğudur, meydan okuma yeri değildir. İYİ Partinin varlığına bağlı olarak siyasi olur bulanların, bulamayan arkadaşlara, teşkilatlara seçmenlere karşı sorumlulukları olduğu gibi kurumsal yapımıza ve Genel Başkanımıza karşı da sorumlulukları vardır. Tercihlerini Ekrem Bey'in kayığına binerek seçersen istikametini de öyle belirlersin."

NE OLMUŞTU?

Yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini savunan İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan dün Meral Akşener'in talebi doğrultusunda görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim.' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.